バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『CSMグロンギベルト ゲドルード』（3万4100円／送料・手数料別）の予約受付を22日午後4時に開始する。【画像】細かな部分で劇中が再現されている『CSMグロンギベルト ゲドルード』『仮面ライダークウガ』に登場する敵怪人、グロンギが使用するベルト「ゲドルード」を、大人のための変身ベルトブランドCOMPLETE SELECTION MODIFICATION（略称：CSM）シリーズ