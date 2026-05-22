市街地の公園にクマが出没しました。記者「クマは木の上にいます」午前9時すぎ、長野県松本市で公園の木の上に1頭のクマが見つかりました。体長1メートル以上ある成獣のオスで、麻酔銃を使って捕獲されました。松本市ではきのうから、周辺でクマの目撃情報が相次ぎ、捕獲されたクマは同じ個体とみられています。