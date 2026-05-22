女優の志田未来（33）が21日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。職業ならではの悩みについて語った。この日は、心理的な距離を保とうとするタイプで世の女性たちを惑わす「回避型男子」がテーマ。MCの「南海キャンディーズ」山里亮太から「志田さんは駆け引きとかしたことある？」と質問される一幕があった。「全くないです。白か黒かなので」と自身の恋愛観を明かした志田。「嫌なも