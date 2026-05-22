キューバへの圧力強化の一環としてアメリカのルビオ国務長官は21日、キューバ軍傘下の企業グループ幹部の親族で、アメリカ在住の女性を逮捕したと発表しました。ルビオ長官はSNSで、キューバ軍系企業グループ「GAESA」幹部の親族の女性について、永住権を取り消したうえで、逮捕したと明らかにしました。複数のアメリカメディアによりますと、女性は南部フロリダ州マイアミで生活しながら、キューバの共産主義政権を支援していたと