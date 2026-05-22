沖縄県名護市辺野古沖の船転覆事故で文部科学省が学校法人同志社を指導したことに絡み、京都府の西脇隆俊知事は22日の記者会見で、法人が運営する同志社国際高（同府京田辺市）の安全管理について「著しく適切さを欠いていた。二度と悲惨な事態を招くことのないよう是正する必要がある」と述べた。私立校を所轄する立場として同校に指導通知を出す。調査を通じて法令違反などが明らかになったとして、交付している私学助成金を