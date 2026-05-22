作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）が21日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。人気歌手とのかつての会話やエピソードを明かした。この日は歌手の岩崎良美とトークを展開。秋元氏は岩崎と「お会いするのは45、6年ぶり」と打ち明けた。「もともとはね、デビューしてしばらくしてラジオを一緒にやったり。ラジオその時放送作家として台本書いたり。ライブとか構成やったり」との関