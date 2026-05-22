栃木・上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、指示役とみられる夫が韓国を経由して他国に逃亡しようとしていたことが分かった。この事件は今月14日、栃木・上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されたもので、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、さらに実行役として16歳の少年4人が強盗殺人の疑いで逮捕されている。警察は今月17日、海斗容疑者を羽田空港で発見し、逮捕したが、その後の捜