【趣味ギア適性診断】ソトアソビするのにちょうどいい季節になってきた。家族＆ペットと一緒に軽くお出かけするときに便利に楽しく使えるソトアソビのグッズを各メーカーの広報が推薦してくれた。＊＊＊【TYPE 5・アウトドアレジャー派】＜ペットや子どもとアウトドア＞1. 地面からの熱や汚れから愛犬の体を守ってくれる【モンベル推薦】モンベル「ドッグ コット M」（9680円）「中央部がメッシュなので熱がこもりにくくな