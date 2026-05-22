犬がご飯に対して『興奮』しているときのタブー行為５選 ご飯を前にすると、飛び跳ねたり吠えたりと途端に興奮しだす犬たち--犬を飼っているご家庭では“あるある”かもしれませんね。しかし、この反応にNG対応してしまうと、行動が悪化したり健康被害をもたらすことをご存知ですか。 ここでは、犬がご飯に対して興奮しているときのタブー行為を紹介します。心当たりのある方はチェックしてみましょう。