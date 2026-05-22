料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。グリーンピースが美味しい季節になりました。グリーンピースは好き嫌いの分かれるお野菜、苦手な方も多いですよね。今回は、苦手を克服できるかもしれない、グリーンピースをつかったリゾットの美味しいレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらグリーンピースのリゾットを作るのにかかる時間約15分グリーンピースのリゾットのカロリー約428kcal／1人