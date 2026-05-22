ダイソーの『アクスタおでかけケース（カラビナ付、ブラック）』が、なんとお金管理用のポーチとして超優秀だったんです！コインホルダーと組み合わせると驚くほどサイズがぴったりで、まるで専用アイテムのようなフィット感。バッグの内側に吊るしておけば、レジ前でもたつかずスムーズに小銭を取り出せますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アクスタおでかけケース（カラビナ付、ブラック）価格：￥110（税込）収納