中東情勢への不安から自治体指定のごみ袋が品薄になっている状況を受け、名古屋市は指定以外の袋でもごみ出し可能とする、臨時措置を実施すると発表しました。臨時措置の対象となるのは、名古屋市指定の可燃・不燃の家庭用ごみ袋と資源袋です。10Lから45Lの大きさの無色透明、または中身が容易に見える半透明の袋での代用が可能となり、可燃・不燃ごみは袋に「可燃ごみ」「不燃ごみ」と書いた紙を貼るなど記載が必要です。