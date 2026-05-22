JR東海は、名古屋名物スイーツ「ぴよりん」の誕生15周年を記念した「ぴよりんTOICA」を発売する。JR東海MARKETでは、桐製の収納ボックスとのセット商品を税込4,980円（送料込）で販売しており、申込期間は8月31日まで、最大3,000セットの数量限定。桐製ボックスは国内の間伐材を活用したSDGs対応品で、職人が一つひとつ手作りで仕上げている。カードのご利用可能金額は1,500円、デポジット500円。1人3セットまで購入可能で、注文翌