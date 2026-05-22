気温が上がってくると飲みたくなる、ひんやり冷たいフルーツドリンク♡今年もゴンチャから夏の風物詩「SHINEシャインマスカット」が、期間限定で登場しています！新作のスパークリングティーを含む全4種の紹介と、試飲レポートをお届けします♡【詳細】他の記事はこちらゴンチャの夏の風物詩「SHINEシャインマスカット」が今年も登場♡台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」に、毎年初夏のおた