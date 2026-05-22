この数年、グルメ系のテレビ番組が花盛りです。女性が酒場を放浪する番組から、コロッケだけを食べるプログラム、京都の店だけを紹介するコンテンツまで、食にまつわる映像が毎日のように流れています。そんなグルメ番組に革命を起こしたのが、今年4月にシーズン11がスタートした、あの人気グルメドラマではないでしょうか。今や国民的番組と言ってもいいかもしれません。2012年にシーズン1が始まって以来、主人公のゴローさんが訪