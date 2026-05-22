プロサッカーリーグ「MLS（メジャーリーグサッカー）」の公式戦において、全編を「iPhone 17 Pro」のみで撮影した特別生中継が実施される。対象となるのはロサンゼルス・ギャラクシー対ヒューストン・ダイナモFC戦。 5月24日11時30分（日本時間）、「Apple TV」を通じて配信が始まる。メジャーリーグのプロスポーツイベント生中継全体がiPhoneで撮影される初