俳優の大政絢さんは5月21日、自身のInstagramを更新。息子が1歳を迎えたことを報告しました。【写真】大政絢＆息子のプライベートショット息子の1歳誕生日を報告「いつも幸せをありがとう」大政さんは「小さな手も、歩く姿も、日に日に成長していく。嬉しくて、愛おしくて、ちょっぴり寂しい1歳の節目でした いつも幸せをありがとう」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目は、大政さんと息子が手をつないで歩く後ろ姿のモノクロショッ