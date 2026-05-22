“平和” をテーマにしたステンドグラス作品の展覧会が、長崎市のグラバー園で開かれています。 光が差し込みキラキラと輝く、ステンドグラス作品。 グラバー園で始まった展覧会「祈りの言ノ葉2026」です。 全国の現代作家による短歌や俳句などに合わせて、大村市のステンドグラス工房の職人がデザインしました。 （三重県から） 「家族について書いているものは、感慨深い。もう一度、平