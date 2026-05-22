ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは5月21日、自身のInstagramを更新。ご飯の写真を公開しました。【写真】樽美酒研二の質素なご飯「研二さんにとって最良なご飯かな」樽美酒さんは「ただ､､心も体も満たされてます」とつづり、シンプルでヘルシーな食事の写真を1枚投稿。小さなボウルにパックから出したと思われる雑穀米と、小さなフライパンに乗った魚に大根おろしが添えられた1品です。ファンからは、「ほんと健康食」「素材を