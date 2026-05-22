インファンティーノ会長とともに、W杯の大会拡張を進めてきたFIFA。その在り方に疑問の声が上がった(C)Getty Images史上初めてとなる3か国共催となる今夏の北中米ワールドカップ（W杯）。参加国も32か国から48か国に増大し、これまで以上のし烈な争いが予測される。【動画】え？なんでいるの？トランプ大統領が非難されたチェルシーの戴冠シーン主催する国際サッカー連盟（FIFA）としては、より多くの国と地域への発展ととも