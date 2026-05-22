東京・品川区の自宅で劣悪な環境で犬や猫39匹を飼育するなど虐待したとして、動物愛護団体の代表の女が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、「保護犬猫の家ななちゃんのおうち」の代表・丸ノ内留実容疑者（47）で先月27日、品川区の自宅で犬29匹と猫10匹を劣悪な環境で飼育し、病気やけががあるにもかかわらず適切な処置をせず虐待した疑いがもたれています。丸ノ内容疑者は行き場を失った犬猫の保護を掲げて活動していました