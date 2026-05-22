赤沢経済産業大臣が国際会議に出席するため、中国を訪問しています。高市総理の台湾有事をめぐる発言以降、中国側との交流が途絶える中、接触が実現するかが注目されます。赤沢経済産業大臣は中国・江蘇省蘇州市で開かれているAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の貿易担当大臣会合に出席するため、中国を訪問しています。今年のAPECは中国が議長国で、きょうから2日間、貿易やサプライチェーンなどの経済分野の課題について議論され