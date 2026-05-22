グラビアアイドル・榎原依那が、22日発売の『ヤングアニマル』11号の表紙＆巻頭グラビアを飾った。【画像】榎原依那が表紙『ヤングアニマル』巻頭カラーは「紫雲寺家の子供たち」ナチュラルな笑顔の裏に宿る、どこか艶やかな色気。豊かなバストラインとしなやかな曲線美、柔らかさと大胆さが交差する、思わず見惚れる“春の依那”を届ける。コミックス最新10巻が6月17日に発売される「紫雲寺家の子供たち」（宮島礼吏【作