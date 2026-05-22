支援物資を載せてパレスチナ自治区ガザに向かっていた船をイスラエル軍が拿捕し、活動家400人以上を拘束しました。その後、イスラエルの治安相が活動家たちを嘲笑うような様子をSNSに投稿し、国内外から批判が噴出しています。「パレスチナを解放せよ！」叫んだ直後に押し倒される女性。満足気に見ているのはイスラエルのベングビール国家治安相です。これはベングビール氏が公開した動画で、結束バンドで縛られた活動家たちの姿も