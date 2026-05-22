タレントの矢口真里（43）が、仕事の合間に撮影した車内での自撮りショットを披露した。【映像】矢口真里、顔の施術写真（複数カット）これまでにもInstagramで、度々自撮りショットを公開してきた矢口。2025年8月4日の投稿では、「よく肌綺麗ですねって言われますが、もちろんアプリで肌ツルッツルに加工してます」と、カミングアウトしていた。2026年4月20日には、美容医療を始めたことを明かし、施術中の写真をアップ。「