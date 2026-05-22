さいたま市の住宅に侵入し、シャッターを壊したとして、男2人が逮捕されました。この家では3か月前にも空き巣被害があり、逮捕された1人は「SNSで闇バイトに応募した」という趣旨の供述をしているということです。住居侵入などの疑いで逮捕されたのは、新宿区歌舞伎町の無職・寄本法彦容疑者（35）ら男2人で、今月1日の未明、さいたま市緑区の住宅に侵入し、1階の窓のシャッターを壊した疑いがもたれています。警察によりますと、2