富山県警高岡署は22日までに、詐欺、窃盗と麻薬取締法違反（所持、営利目的所持）の疑いで、京都府舞鶴市、会社員鎌田大誠容疑者（21）を逮捕した。署によると、少年を特殊詐欺の実行役に勧誘したとみられ、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）に関わっているとみて調べている。逮捕容疑は昨年8月、当時17歳の少年らと共謀し、富山県内で90代男性から現金170万円をだまし取り、80代男性からキャッシュカード3枚を盗んだ疑い。ま