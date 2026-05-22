22日、参議院本会議において、高市早苗総理が週刊誌報道を否定する中、議場内には激しいヤジが飛んだ。【映像】高市総理に「大音量ヤジ」の瞬間（実際の様子）立憲民主党の小沢雅仁議員は冒頭、総理陣営によるSNS上の誹謗中傷動画作成疑惑について触れ、「昨年の自民党総裁選や今年の衆議院総選挙で、高市総理の陣営が他候補や他党を誹謗中傷する動画を作成し、交流サイトに投稿していたと週刊誌が報じた件であります」と切り