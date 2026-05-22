木原官房長官はオリンピック・スピードスケートで通算10個のメダルを獲得し先月、現役を引退した高木美帆さんに国民栄誉賞の授与を検討していると明らかにしました。【映像】高木美帆さんに「国民栄誉賞」授与を検討木原官房長官「その功績は、同競技にとどまらず我が国のスポーツの振興および発展に多大な貢献をされたものであり、国民に広く夢と感動を与えるとともに社会に明るい希望と勇気をもたらしました」木原長官は、国