日本政府は22日、現役引退を表明したスピードスケート女子で活躍した郄木美帆さんに対し、国民栄誉賞授与に向けた検討を進めるよう、高市早苗総理大臣から指示があったことを明らかにしました。木原誠二官房長官は会見で、郄木さんについて「我が国のスポーツ振興および発展に多大な貢献をされ、国民に広く夢と感動を与え、社会に明るい希望と勇気をもたらした」と評価しました。郄木さんは2018年平昌五輪で女子