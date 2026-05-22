ヨメトメ☆にっき〜専業主婦歴30年の姑との日々〜【漫画】本編を読む人間関係は、近すぎても遠すぎても難しい。ほんの一言や、ちょっとした習慣の違いがきっかけで、亀裂が入ることもある。それが嫁と姑の関係ともなれば、距離の取り方はさらにややこしい。そんな繊細な関係を、思わぬ方向から笑いに変えているのが、『ヨメトメ☆にっき〜専業主婦歴30年の姑との日々〜』（桃聖純矢/講談社）だ。在宅ライターの遥香は新米主婦