（C）Kazuko Wakayamaこの記事の画像を見る2026年6月19日（金）に全国公開される映画『黒牢城（こくろうじょう）』が、フランスで開催中の第79回「カンヌ国際映画祭」の「カンヌ・プレミア」部門で世界初披露された。また公式上映に先駆けて実施されたフォトコールには、黒沢清監督や主演の本木雅弘ら豪華キャスト陣が登壇。海外メディアから飛んだ大声援に、笑顔で応じる姿を見せた。『黒牢城』は、累計発行部数60万部を突破