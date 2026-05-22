（C）Kazuko Wakayamaこの記事の画像を見る第79回「カンヌ国際映画祭」の「カンヌ・プレミア」部門に正式出品された映画『黒牢城（こくろうじょう）』が、現地時間2026年5月19日（火）に公式上映。エンドロールが流れ始めるとともに約1,000人の観客が総立ちとなり、場内は割れんばかりの拍手に包まれた。同作は、「このミステリーがすごい！」第1位をはじめ、史上初の4大ミステリー賞制覇を成し遂げた米澤穂信の人気小説を原作