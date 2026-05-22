健康保険の被保険者が退職した場合、それまで扶養に入っていた子どもをどうしたらいいか迷うかもしれません。 健康保険に加入している夫が退職し、しばらく再就職しない場合、夫の公的医療保険は（1）健康保険を任意継続する、（2）国民健康保険に切り替える、（3）妻の健康保険の扶養に入る、のいずれかになります。 そこで本記事では、本事例を基に「健康保険を任意継続すると保険料はどうなるか？」「国民健康保