ヤクルトは22日、モンテル外野手を支配下選手登録したと発表した。背番号は『90』に決定。モンテルは球団公式ホームページを通じて「ここがゴールではなく、やっとスタートラインに立てたという気持ちです。支配下契約に満足せず、一軍の舞台でチームの勝利に貢献できる選手を目指して頑張ります」とコメント。モンテルは22年育成ドラフト2位で西武に入団し、3年目の昨季支配下選手登録を掴み、12試合に出場して打率.091、1