6周年で勢いづくSixTONESジェシーの俳優としての顔 今年スタジアムツアーをすることでも知られており、今グループにとって大切な"6"周年イヤーの真っ最中なSixTONES。普段はバラエティでおちゃらけ、パフォーマンスとなれば空気を一変させ、我々を魅了する彼らだが実は演技班が多いグループとしても知られている。例えば、松村北斗は第49回日本アカデミー賞にて、優秀主演男優賞(『秒速5センチメートル』)、優秀助演男優賞(『
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