突然この世を去った故ソルリさんの実兄が、俳優キム・スヒョンを狙ったとみられる投稿を行った。ソルリさんの実兄A氏は5月21日、自身のSNSに「またのこのこ出てきた瞬間、第2ラウンドだ。選択はお前次第だ」と書き込んだ。【写真】ソルリさん実兄、キム・スヒョンの疑惑を提起A氏はこれに先立ち、映画『リアル』の撮影をめぐり、ソルリさんにベッドシーンや露出シーンが強要されたのではないかと主張しており、今回の発言はその延