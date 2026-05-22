丸亀製麺は5月27日〜29日の3日間限定で、「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン」を開催する。期間中は、うどん全商品を対象に、「並」サイズを注文した利用客のうち希望者に対し、無料で「大」サイズへ麺を増量して提供する。実施店舗は一部店舗を除く全国の「丸亀製麺」。テイクアウトも対象となる。「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン」〈“並→大”への無料増量を