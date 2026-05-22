【「アイドルマスター シンデレラガールズ」シンデレラガール総選挙2026】 8月より投票開始 BANDAI SPIRITSは、「アイドルマスター シンデレラガールズ」のシンデレラガール総選挙2026にて1位～15位にランクインしたアイドルをちびぐるみ化することを発表した。 「アイドルマスター シンデレラガールズ」は15周年を迎え、そして、投票