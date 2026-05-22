巫堂（ムーダン／韓国のシャーマン）のノ・スルビが、鼻の整形後に変化したビジュアルについて率直な思いを語った。ノ・スルビは5月21日、自身のSNSを通じて「近いうちにリール動画を投稿する」と近況を報告。鼻の整形後の姿にも言及した。【写真】ノ・スルビのボリューム感あふれる肉体彼女は「私が整形関連のオファー1位だという噂があるけれど、多分“美的感覚”のおかげだと思う」とし、「好みのスタイルが多様なので、これま