ILLITが、大学の学園祭を完全に席巻し、新たな“学園祭クイーン”として頭角を現した。ILLITは、5月12日の龍仁大学を皮切りに、崇実大学（13日）、高麗大学（19日）、中央大学（21日）の学園祭ステージに登場。本日22日には世宗大学の学園祭ラインナップにも名を連ね、破竹の勢いを見せている。【写真】ILLIT、学園祭に引っ張りだこ！ILLITには、トレンディで話題性の高いアーティストだけを厳選する大学側からのラブコールが殺到