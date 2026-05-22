【しまぬんイラスト『ザコザコちゃん』 1/6スケール完成品フィギュア】 予約期間：8月27日23時59分まで 2027年3月 発売予定 価格：25,300円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「しまぬんイラスト『ザコザコちゃん』 1/6スケール完成品フィギュア」を2027年3月に発売する。予約期間は8月27日23時59分まで。価格は25,300円。 本製品は、イラストレ