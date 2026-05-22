しゃぶしゃぶチェーンの「しゃぶしゃぶ温野菜」は、5月27日(水)から7月14日(火)までの期間限定で、「旨辛 麻辣湯しゃぶ」と「鶏清湯 葱たんしゃぶ」を販売する。昨年好評を博した「旨辛 麻辣湯しゃぶ」は、9種の薬膳スパイスに青花椒油と豆板醤を合わせた“旨辛薬膳麻辣湯だし”が特徴。山椒、クミン、八角、シナモン、クローブ、フェンネル、コリアンダー、コショウ、唐辛子の9種の薬膳スパイスに、青花椒油と豆板醤を重ねた麻辣