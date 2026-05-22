ハウス食品は5月25日、スナック菓子「オー･ザック」から、新フレーバー「にんにく醤油から揚げ味」を、全国のセブン-イレブンで先行発売する。7月6日から一般発売を予定している。内容量は55gで、希望小売価格は税別144円。店舗によっては取り扱いのない場合がある。食欲が落ちやすい夏に向けた製品として、スタミナ食材“にんにく”の風味がきいた醤油から揚げの味わいに仕上げた。定番の塩系フレーバーとは異なる切り口にした。1