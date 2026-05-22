モランボンは、2026年5月下旬から順次「スンドゥブチゲ用スープ 濃厚辛口」「スンドゥブチゲ用スープ 濃厚マイルド」を夏限定パッケージに変更し、スンドゥブチゲの新しい食べ方を提案する。【新提案「冷やしスンドゥブ」の画像はこちら】〈新提案「冷やしスンドゥブ」〉今回のパッケージリニューアルでは、レンジやコンロを使わずに作れる「冷やしスンドゥブ」を提案する。スンドゥブチゲ用スープを冷蔵庫で冷やし、豆腐を入れた