楽しみにしていた合コンが、男女ともにトホホなメンバーが集まってしまい微妙な空気に…という経験、ありませんか？そんな修羅場を乗り切る方法を知っておいて損はないでしょう。そこで、今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに、「イケメン、美女がゼロでやる気の出ない合コンを楽しむ方法」をご紹介します。【１】好みが似た者同士を合わせ、趣味トークで乗り切る「目の前の子とひたすらアニメトークした」（20代男