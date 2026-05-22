【1/7スケールフィギュア ブルーアーカイブ セリカ（水着）】 12月 発売予定 価格：19,965円 サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッド＋」は、フィギュア「1/7スケールフィギュア ブルーアーカイブ セリカ（水着）」を12月に発売する。価格は19,965円。 本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blu