◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２２日、美浦トレセン萩原清調教師の死去で２１日付で大竹正博厩舎へ転厩したドリームコア（牝３歳、父キズナ）は、角馬場の運動後に向かったＷコースで５ハロン７９秒８―１４秒１。弾むようなフットワークで軽快に駆け抜け、大一番を前に雰囲気は非常によく見える。南田助手は「栗東で調整した前走は不安そうなところがありましたが、今回はど