◆米大リーグヤンキース０―２ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は２１日（日本時間２２日）、敵地・ヤンキース戦に「４番・三塁」でフル出場したが、４打数無安打に終わり、自己ワーストに並ぶ３試合連続無安打となった。空振り三振、三ゴロ、中直、空振り三振で、打率は２割１分８厘と悪化した。チームは２−０で今季３度目の０封勝ちで同カードを２勝２