【ACKS No.MP-01 機動警察パトレイバー 1/43 AV-98 イングラム 1号機 + 98式特型指揮車セット】 10月再販予定 価格:10,780円 【ACKS No.MP-03 機動警察パトレイバー 1/43 TYPE-J9 グリフォン】 10月発売予定 価格：11,880円 アオシマはプラモデル「ACKS No.MP-01 機動警察パトレイバー 1/43 AV-98 イングラム 1号機 + 9